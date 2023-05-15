Отец Хэйни: мы хотим забить последний гвоздь в крышку гроба Ломаченко
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Билл Хэйни, отец абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвина Хэйни, высказался о предстоящем поединке сына с украинцем Василием Ломаченко. Их бой пройдёт 20 мая в Лас-Вегасе (США).
«На счету Ломаченко лишь два поражения. И в обоих случаях у него есть оправдания этим проигрышам. Мы намерены прекратить эту серию отговорок. Хотим забить последний гвоздь в крышку его гроба. Мы хотим отправить его туда, откуда он пришёл. Дэвин будет придерживаться плана на поединок и сделает всё для победы. Он покажет, почему заслуживает первой строчки в рейтинге лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — сказал Хэйни на канале Top Rank Boxing в YouTube.
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