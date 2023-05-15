Климас дал прогноз на бой Василия Ломаченко с Дэвином Хэйни

Эгис Климас, менеджер бывшего чемпиона в трёх дивизионах Василия Ломаченко, поделился мыслями о его предстоящем поединке с американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Он состоится 20 мая.
«Не стоит обращать внимание на возраст. 34 года — это немного, если ведёшь правильный образ жизни. Ещё можно поспорить, какой возраст для бойца опаснее — 34 или 24 года. Возможно, 24, потому что в этом возрасте он может быть не совсем психологически зрелым. Не забывайте, что Ломаченко вынудил капитулировать на табуретке трёх кряду бойцов. У него такой стиль. Они просто не видели его в ринге, не могли попасть, и он измотал их. То же самое он сделает и с Дэвином», — сказал Климас на канале Top Rank Boxing в YouTube.
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