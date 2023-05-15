Дана Уайт высказался об отличиях UFC от бокса

Президент UFC Дана Уайт поделился мнением об отличиях своего промоушена от бокса, заявив, что его лига нацелена на создание у зрителей эмоций и не ориентируется лишь на зарабатывание денег.

«Мы отличаемся от бокса. Мы устраиваем бои, которые все хотят видеть. Сегодня боксёрские мероприятия – абсолютная дрянь. У нас же есть совершенно уникальный спортивный опыт. Когда-то в боксе была причина, по которой они проводили мероприятия только в Атлантик-Сити, на «Мэдисон Сквер Гарден», в Лос-Анджелесе или в Вегасе. Там были деньги. Однако речи о создании бренда никогда не шло. Речь шла о том, чтобы вытянуть как можно больше денег. Мы продаём эмоции в течение всей ночи. Ведь совсем не хочется, чтобы люди выключали телевизор и говорили, что время было потрачено впустую. А вот в боксе, когда я был его большим поклонником, такое случалось регулярно. Мы не будем этого делать», — приводит слова Уайта Sports Illustrated.

7 косяков великого и ужасного Даны Уайта: