Ломаченко рассказал, что предопределит исход в его бою с Хэйни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) высказался о своём будущем сопернике, американском абсолютном чемпионе мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвине Хэйни. По мнению Ломаченко, исход боя будет зависеть от стратегии и умения адаптироваться к стилю оппонента.
«Я считаю его очень талантливым и умным боксёром. У него хорошая скорость, и он действительно опасен. Но это моя работа. Я готов к этому и тренируюсь именно для этого. Никто не приносит в ринг чего-то нового. Мы оба многое знаем друг о друге. Так что всё будет зависеть от стратегии, а также от умения адаптироваться во время боя к стилю оппонента», — сказал Ломаченко на канале Top Rank Boxing в YouTube.
Поединок между Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года:
- 15 мая 2023
-
15:14
-
14:32
-
14:15
-
13:33
-
13:18
-
13:01
-
12:13
-
11:33
-
11:14
-
10:50
-
10:33
-
10:10
-
09:50
-
09:29
-
09:13
-
00:23
- 14 мая 2023
-
23:05
-
21:28
-
21:21
-
20:05
-
19:53
-
19:05
-
19:00
-
18:39
-
18:17
-
18:12
-
17:46
-
17:25
-
16:55
-
16:27
-
15:22
-
14:50
-
14:18
-
13:56
-
13:55