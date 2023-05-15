Ломаченко рассказал, что предопределит исход в его бою с Хэйни

Бывший чемпион мира в трёх весовых категориях украинский ветеран Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) высказался о своём будущем сопернике, американском абсолютном чемпионе мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвине Хэйни. По мнению Ломаченко, исход боя будет зависеть от стратегии и умения адаптироваться к стилю оппонента.

«Я считаю его очень талантливым и умным боксёром. У него хорошая скорость, и он действительно опасен. Но это моя работа. Я готов к этому и тренируюсь именно для этого. Никто не приносит в ринг чего-то нового. Мы оба многое знаем друг о друге. Так что всё будет зависеть от стратегии, а также от умения адаптироваться во время боя к стилю оппонента», — сказал Ломаченко на канале Top Rank Boxing в YouTube.

Поединок между Ломаченко и Хэйни состоится 20 мая.

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