Стерлинг признался, что хочет перенести бой с О’Мэлли из-за сильного набора веса

Чемпион UFC в легчайшем весе (до 61 кг) американец Алджамейн Стерлинг прокомментировал слова главы организации Даны Уайта, заявившего, что его поединок с соотечественником Шоном О’Мэлли запланирован на август, а также рассказал о проблемах с весом.
«Это расстраивает. Меня очень сильно раздуло после тяжёлой весосгонки. Моё тело впитывает всё в себя. Я всё ещё в форме, мои ноги в порядке, но мой живот и лицо выглядят опухшими.
Вероятно, сейчас я вешу около 80 кг. Не сказать, что это здоровый вес, сейчас я большой, и, когда вода начнёт уходить, я похудею до 75 кг. Слова Даны расстраивают, я не ожидал этого. Я хотел взять больший перерыв, чтобы насладиться отдыхом», – приводит слова Стерлинга издание MMA News.
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