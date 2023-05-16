Промоутер рассказал о слабых местах Ломаченко перед боем с Хэйни

Известный промоутер Эдди Хирн поделился мнением о предстоящем поединке между бывшим чемпионом в трёх дивизионах, украинцем Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Их бой состоится 20 мая.

«Мы уже сотрудничали с Хэйни и пытались организовать ему поединок с Ломаченко. Кажется, это было два года назад. Думаю, в то время это был бы более сложный бой для Дэвина. Теперь Хэйни доказал, что является невероятно талантливым. Да, Ломаченко тоже это подтверждал, но у него были долгие простои.

Ожидаю, что Хэйни победит с солидным запасом. Ломаченко по-прежнему один из лучших в этом весе, однако он не становится моложе и теперь ещё более изношен. У него накопилось больше травм. Кроме того, у него нет такого же победного импульса, каким может похвастаться Дэвин», — сказал Хирн на канале Fight Hub TV в YouTube.

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