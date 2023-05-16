Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между бывшим чемпионом в трёх дивизионах, украинцем Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни.

Официальной трансляции боя в России не планируется, но «Чемпионат» максимально полно осветит все события вокруг боксёрского вечера. Кроме того, посмотреть главный поединок можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports. Бой украинца и американца стартует не раньше 06:00 по московскому времени.

Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою он победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему дебютное поражение в карьере.

Хэйни в последнем бою проводил реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь победил его.

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