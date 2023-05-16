Хэйни: я покончу с Ломаченко и положу конец его карьере

Американский абсолютный чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом в трёх дивизионах, украинцем Василием Ломаченко. Их бой состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).
«Лома — умелый боец, но я просто лучше его. Думаю, он любитель, который никогда не дрался с кем-то вроде меня – с тем, кому всё равно, что он делал в любителях. 20 мая я собираюсь переехать его. Что бы он ни принёс на бойцовский вечер, этого будет недостаточно. Я сделаю так, чтобы он выглядел заурядно.
Я покончу с ним, положу конец его карьере. Поставлю его в неловкое положение, и после этого он просто не будет прежним. Я закрою главу о Ломе. Я давно хотел этого боя, и наконец-то он состоится. Шах и мат», — сказал Хэйни на канале Top Rank Boxing в YouTube.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года:
- 16 мая 2023
-
12:32
-
12:09
-
11:32
-
11:12
-
10:30
-
10:20
-
09:38
-
09:20
-
03:20
-
01:15
-
01:04
-
00:25
-
00:10
- 15 мая 2023
-
23:14
-
22:54
-
22:12
-
22:00
-
21:06
-
21:01
-
20:02
-
19:51
-
19:06
-
18:07
-
17:57
-
17:31
-
16:51
-
16:42
-
16:28
-
15:49
-
15:34
-
15:14
-
14:32
-
14:15
-
13:33
-
13:18