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Хэйни: я покончу с Ломаченко и положу конец его карьере

Хэйни: я покончу с Ломаченко и положу конец его карьере
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Американский абсолютный чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с бывшим чемпионом в трёх дивизионах, украинцем Василием Ломаченко. Их бой состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«Лома — умелый боец, но я просто лучше его. Думаю, он любитель, который никогда не дрался с кем-то вроде меня – с тем, кому всё равно, что он делал в любителях. 20 мая я собираюсь переехать его. Что бы он ни принёс на бойцовский вечер, этого будет недостаточно. Я сделаю так, чтобы он выглядел заурядно.

Я покончу с ним, положу конец его карьере. Поставлю его в неловкое положение, и после этого он просто не будет прежним. Я закрою главу о Ломе. Я давно хотел этого боя, и наконец-то он состоится. Шах и мат», — сказал Хэйни на канале Top Rank Boxing в YouTube.

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