«Это не работает с бойцами, понимающими бокс». Ломаченко сравнил Хэйни с Гарсией

Бывший украинский чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко высказался о своём сопернике, американском абсолютном чемпионе мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвине Хэйни. Их поединок пройдёт в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).
«Хэйни это как Райан Гарсия со своим левым боковым. Такие трюки не работают с бойцами, понимающими бокс. Все знают про джеб Хэйни и, само собой, мы об этом тоже знаем. И готовы», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.
Напомним, Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою украинец победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.
Хэйни в последнем бою проводил реванш с представителем Австралии Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь победил его.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года:
- 17 мая 2023
-
09:49
-
09:41
-
09:18
-
04:02
-
03:58
-
03:40
-
03:30
-
02:51
-
02:42
-
02:13
-
00:42
-
00:09
- 16 мая 2023
-
23:31
-
22:21
-
21:23
-
21:15
-
20:30
-
20:03
-
19:23
-
18:42
-
18:20
-
17:48
-
17:26
-
16:49
-
16:24
-
16:02
-
15:08
-
14:48
-
13:55
-
13:17
-
13:06
-
12:32
-
12:09
-
11:32
-
11:12