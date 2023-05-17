«Это не работает с бойцами, понимающими бокс». Ломаченко сравнил Хэйни с Гарсией

Бывший украинский чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко высказался о своём сопернике, американском абсолютном чемпионе мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвине Хэйни. Их поединок пройдёт в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«Хэйни это как Райан Гарсия со своим левым боковым. Такие трюки не работают с бойцами, понимающими бокс. Все знают про джеб Хэйни и, само собой, мы об этом тоже знаем. И готовы», — сказал Ломаченко на пресс-конференции.

Напомним, Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою украинец победил американского проспекта Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.

Хэйни в последнем бою проводил реванш с представителем Австралии Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь победил его.

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