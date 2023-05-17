Хэйни заявил, что Ломаченко будет использовать грязный бокс

Американский абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни высказал мнение, что его соперник с Украины, экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко будет использовать грязный бокс.

«Какой у него план на бой? Прорваться на короткую дистнацию и сделать бокс очень грязным: бить после гонга и всё такое. Но я — сильный, большой, уверенный боец. Я собираюсь сломить его», — сказал Хэйни на пресс-конференции.

Напомним, поединок между Хэйни и Ломаченко пройдёт в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

В общей сложности Ломаченко провёл 19 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

На счету Хэйни 29 боёв, в каждом из которых он одерживал победы (15 раз он побеждал нокаутом).

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