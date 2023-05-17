Ломаченко: понимаю, почему меня считают андердогом боя с Хэйни

Бывший украинский чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко признался, что его не удивляет статус андердога в поединке с американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни.
«Букмекерские котировки? Ничуть не удивлён. Я понимаю, почему меня считают андердогом боя с Хэйни. Абсолютно не беспокоюсь по этому поводу, меня это никак не задевает. Я просто выйду в ринг с целью доказать, кем являюсь в действительности», — сказал Ломаченко на канале FightHype.com в YouTube.
Бой Ломаченко и Хэйни состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США). Василий в предыдущем поединке одолел американца Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в карьере.
Хэйни в последнем бою проводил реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь выиграл у него.
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