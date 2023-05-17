Ломаченко и Хэйни устроили словесную перепалку перед очным боем

Бывший украинский чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко и американский абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвин Хэйни устроили словесную перепалку друг с другом в преддверии их боя. Поводом для конфликтной ситуации послужили слова Хэйни, обвинившего украинца в грязном боксе.
«Когда ты вообще видел, чтобы я дрался грязно? Где это было? Давай-ка кончай с этим», — сказал Ломаченко.
Хэйни в ответ заявил, что в качестве аргументации своей позиции может назвать поединок Василия с Ричардом Комми, который состоялся в конце 2021 года. Ломаченко тогда победил единогласным решением судей.
«Это твой единственный шанс. Больше ты мне ничего предложить не в состоянии. У тебя грязные бои. Я видел в поединке с Комми», — сказал Хэйни.
Видео можно посмотреть на канале Top Rank Boxing в YouTube.
Бой между Ломаченко и Хэйни состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).
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