«Заминка после часовой тренировки». 41-летний Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своих социальных сетей новым видео. На записи демонстрируется, как спортсмен проводит так называемый бой с тенью, то есть боксирует с воображаемым соперником.
«Заминка после часовой тренировки», — говорится в описании к видеозаписи.
Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»:
В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности 41-летний Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.
- 17 мая 2023
-
16:01
-
15:31
-
15:07
-
14:28
-
13:55
-
13:10
-
12:34
-
12:20
-
11:52
-
11:35
-
11:05
-
10:10
-
09:49
-
09:41
-
09:18
-
04:02
-
03:58
-
03:40
-
03:30
-
02:51
-
02:42
-
02:13
-
00:42
-
00:09
- 16 мая 2023
-
23:31
-
22:21
-
21:23
-
21:15
-
20:30
-
20:03
-
19:23
-
18:42
-
18:20
-
17:48
-
17:26