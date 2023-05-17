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«Заминка после часовой тренировки». 41-летний Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»

«Заминка после часовой тренировки». 41-летний Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко поделился с подписчиками своих социальных сетей новым видео. На записи демонстрируется, как спортсмен проводит так называемый бой с тенью, то есть боксирует с воображаемым соперником.

«Заминка после часовой тренировки», — говорится в описании к видеозаписи.

Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»:

В своём последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности 41-летний Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

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