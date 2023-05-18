Как закончится поединок Василия Ломаченко и Дэвина Хэйни?

В ночь с 20 на 21 мая в Лас-Вегасе (США) состоится большой боксёрский вечер, главным событием которого станет поединок между украинским боксёром, бывшим чемпионом мира в трёх весовых категориях Василием Ломаченко и американским непобеждённым бойцом Дэвином Хэйни, который является абсолютным чемпионом мира в лёгком весе.

В связи с этим «Чемпионат» предлагает пройти опрос: как завершится поединок между Хэйни и Ломаченко?

Василий Ломаченко в своём последнем поединке нанёс первое поражение в карьере американскому боксёру Джэмейну Ортису. Всего у украинца в профессиональной карьере 19 поединков, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения.

Дэвин Хэйни выиграл все 29 боёв на профессиональном ринге. В последнем бою американец выиграл у Джорджа Камбососа.