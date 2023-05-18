Джефф Мейвезер рассказал, что нужно делать Ломаченко в бою с Хэйни

Американский тренер Джефф Мейвезер поделился ожиданиями от титульного поединка между своим соотечественником Дэвином Хэйни и украинцем Василием Ломаченко.
Бой в лёгком весе пройдёт в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе.
«Думаю, Хэйни победит. Он хитрый боец, чувствует дистанцию. И он намного больше. Бой будет напоминать шахматы, а антропометрия сыграет определяющую роль.
Надеюсь, Ломаченко готов рисковать, ведь в противном случае какие у него будут шансы? Если не будет рисковать и провоцировать опасные ситуации, то шансов у него не будет. Могу наверняка сказать, что он не может позволить себе отдавать раунды, как это делал в бою с Теофимо Лопесом. Он отдал ему шесть раундов и только потом включился.
Что касается риска, я имею в виду не бояться пропустить. Рискнуть всем ради победы. Вот что придётся сделать, выйти из зоны комфорта. Если он на это не пойдёт, то Дэвин легко выиграет», — цитирует Мейвезера boxing-social.
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