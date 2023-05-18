«Почему я должен расстраиваться?» Нганну ответил на критику со стороны Даны Уайта

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну не понимает критики со стороны главы промоушена Даны Уайта.
В январе Нганну покинул UFC, не договорившись о новом контракте. 16 мая стало известно, что он подписал контракт с PFL. Дана Уайт неоднократно заявлял, что Нганну больше не появится в промоушене.
«У нас с Уайтом долгие отношения, я это уважаю. Уважаю то, что для меня сделали в UFC. Я их ценю и пошёл дальше по жизни. У меня был контракт, и я его выполнил, мы не договорились о новом соглашении, и я пошёл своим путём. Ничего личного, просто бизнес. Я должен быть занят тем, что выгодно мне, и жаль, если это невыгодно кому-то другому.
Я не причиняю вреда никому, просто делаю своё дело. То, что мне выгодно. Остальное меня не волнует. Почему я должен расстраиваться? Всё сложилось хорошо для меня», — сказал Нганну в интервью The MMA Hour.
- 18 мая 2023
-
14:40
-
14:23
-
13:55
-
13:42
-
12:55
-
12:11
-
11:34
-
11:26
-
10:52
-
10:12
-
09:50
-
09:38
-
09:22
-
08:55
-
08:10
-
07:50
-
01:21
-
00:39
-
00:13
-
00:01
- 17 мая 2023
-
23:11
-
23:00
-
22:03
-
21:38
-
21:26
-
21:16
-
20:08
-
19:15
-
18:44
-
17:25
-
16:48
-
16:19
-
16:01
-
15:31
-
15:07