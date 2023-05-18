«Почему я должен расстраиваться?» Нганну ответил на критику со стороны Даны Уайта

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну не понимает критики со стороны главы промоушена Даны Уайта.

В январе Нганну покинул UFC, не договорившись о новом контракте. 16 мая стало известно, что он подписал контракт с PFL. Дана Уайт неоднократно заявлял, что Нганну больше не появится в промоушене.

«У нас с Уайтом долгие отношения, я это уважаю. Уважаю то, что для меня сделали в UFC. Я их ценю и пошёл дальше по жизни. У меня был контракт, и я его выполнил, мы не договорились о новом соглашении, и я пошёл своим путём. Ничего личного, просто бизнес. Я должен быть занят тем, что выгодно мне, и жаль, если это невыгодно кому-то другому.

Я не причиняю вреда никому, просто делаю своё дело. То, что мне выгодно. Остальное меня не волнует. Почему я должен расстраиваться? Всё сложилось хорошо для меня», — сказал Нганну в интервью The MMA Hour.