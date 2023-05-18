Ломаченко — Хэйни: где смотреть прямой эфир, дата трансляции боя

В ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США) пройдёт боксёрский вечер, главным событием которого станет бой между экс-чемпионом в трёх дивизионах, украинцем Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни.

В Российской Федерации официальной трансляции поединка не планируется, «Чемпионат» максимально полно осветит все события вокруг боксёрского вечера. Кроме того, посмотреть противостояние можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports. Бой украинца и американца начнётся не раньше 6:00 по московскому времени.

В общей сложности Ломаченко провёл 19 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 нокаутом) и потерпел два поражения.

На счету Хэйни 29 боёв, в каждом из которых он одерживал победы (15 раз он побеждал нокаутом).

Главные титульные боксёрские бои 2023 года: