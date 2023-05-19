Тренер Бетербиева предсказал победителя боя Ломаченко — Хэйни

Джон Скалли, тренер российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева, высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом в трёх дивизионах украинцем Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Он состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«При обычных обстоятельствах я бы сказал, что Лома будет доминировать в этом бою, но факт в том, что сочетание его простоя и возраста говорит мне о том, что ему бы не помешало сбросить пару лет. Так что на данный момент я выбираю скучную победу Хэйни судейским решением в 12 раундах», — приводит слова Скалли The Ring.

В общей сложности Ломаченко провёл 19 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел два поражения.

На счету Хэйни 29 боёв, в каждом из которых он одерживал победы (15 раз он побеждал нокаутом).

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