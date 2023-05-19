Матч-центр Новости Видео Избранные матчи Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Тренер Бетербиева предсказал победителя боя Ломаченко — Хэйни

Тренер Бетербиева предсказал победителя боя Ломаченко — Хэйни
Аудио-версия:
Комментарии

Джон Скалли, тренер российского непобеждённого боксёра Артура Бетербиева, высказался о предстоящем поединке между бывшим чемпионом в трёх дивизионах украинцем Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Он состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«При обычных обстоятельствах я бы сказал, что Лома будет доминировать в этом бою, но факт в том, что сочетание его простоя и возраста говорит мне о том, что ему бы не помешало сбросить пару лет. Так что на данный момент я выбираю скучную победу Хэйни судейским решением в 12 раундах», — приводит слова Скалли The Ring.

В общей сложности Ломаченко провёл 19 боёв в профессиональной карьере, в которых одержал 17 побед (11 — нокаутом) и потерпел два поражения.

На счету Хэйни 29 боёв, в каждом из которых он одерживал победы (15 раз он побеждал нокаутом).

Главные титульные боксёрские бои 2023 года:

Материалы по теме
Ломаченко — Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE
Live
Ломаченко — Хэйни: огромный американец отправит украинца на пенсию? LIVE
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023