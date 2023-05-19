Бабанин назвал фаворита поединка Ломаченко — Хэйни

Известный российский боксёр Максим Бабанин поделился мыслями по поводу предстоящего боя между бывшим чемпионом в трёх дивизионах украинцем Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Их поединок пройдёт в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«Если честно, Вася уже возрастной боксёр. Я думаю, что там бой за деньги. Это моё личное мнение. А против – молодость. Думаю, что будет уверенная победа Хэйни.

А по поводу клинча… Если Хэйни подберётся к Ломаченко, он это сделает. Команда Дэвина подходит к этому ответственно – 100%. У нас может быть какой-то провал, недооценка. Там это всё работает хорошо», — сказал Бабанин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

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