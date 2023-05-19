«Василию придётся рискнуть». Тренер по боксу высказался о шансах Ломаченко в бою с Хэйни

Тренер по боксу Боб Сантос поделился мнением о предстоящем бое между бывшим украинским чемпионом в трёх дивизионах Василием Ломаченко и американским абсолютным чемпионом мира в лёгком весе (до 61,2 кг) Дэвином Хэйни. Их поединок состоится в ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США).

«Думаю, если Ломаченко не сможет нанести Хэйни удар, который причинит ему большой урон, то ночь для него сложится тяжёлым образом. У Хэйни отличный джеб, и он будет контролировать дистанцию. Поэтому Ломаченко придётся рискнуть. К тому же он меньше ростом. А вообще, я убеждён, что Хэйни выиграет бой и будет в нём доминировать», — приводит слова Сантоса The Ring.

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