Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого сразятся бывший чемпион в трёх дивизионах, украинец Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) из США Дэвин Хэйни.

Официально трансляция поединка в России не запланирована, но «Чемпионат» максимально в полной мере осветит все события вокруг спортивного мероприятия. Кроме того, посмотреть главный поединок можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports. Бой украинца и американца стартует не раньше 6:00 мск.

Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою Василий победил представителя США Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.

Хэйни в последнем поединке проводил реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь одолел его.

Главные титульные боксёрские бои 2023 года: