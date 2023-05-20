Василий Ломаченко — Дэвин Хэйни: во сколько начало боя, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, в главном поединке которого сразятся бывший чемпион в трёх дивизионах, украинец Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) из США Дэвин Хэйни.
Официально трансляция поединка в России не запланирована, но «Чемпионат» максимально в полной мере осветит все события вокруг спортивного мероприятия. Кроме того, посмотреть главный поединок можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports. Бой украинца и американца стартует не раньше 6:00 мск.
Ломаченко дебютировал в профессиональном боксе в 2013 году. В последнем бою Василий победил представителя США Джэмейна Ортиса, нанеся ему первое поражение в профессиональной карьере.
Хэйни в последнем поединке проводил реванш с австралийским экс-чемпионом Джорджем Камбососом-младшим (20-1, 10 KO) и вновь одолел его.
Главные титульные боксёрские бои 2023 года:
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