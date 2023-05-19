Дэвину Хэйни пришлось раздеться на предварительном взвешивании, чтобы уложиться в лимит

В ночь с 20 на 21 мая мск в Лас-Вегасе (США) состоится большой боксёрский вечер, в главном поединке которого сразятся бывший чемпион в трёх дивизионах, украинец Василий Ломаченко и абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), непобеждённый американец Дэвин Хэйни.

Боксёры прошли предварительную процедуру взвешивания. И Ломаченко, и Хэйни уложились в лимит лёгкого веса, однако Хэйни пришлось раздеться, чтобы уложиться в лимит, так как изначально его перевес составлял 200 грамм. Итоговый вес Ломаченко составил 61,2 килограмма, а вес его соперника после того, как он разделся, составил 61,1 килограмма.

В активе Василия Ломаченко 19 поединков в профессиональном боксе, в которых он одержал 17 побед и потерпел два поражения. В последнем бою украинский боксёр выиграл у американца Джэмейна Ортиса.

Дэвин Хэйни провёл 29 боёв в профессиональном ринге и выиграл все 29. В последнем поединке американец одержал победу над Джорджем Камбососом.