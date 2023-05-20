«Он боится». Ломаченко высказался об агрессивном поведении Хэйни на дуэли взглядов

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал инцидент на дуэли взглядов с действующим абсолютным чемпионом мира в лёгком весе Дэвином Хэйни.
Американец вёл себя агрессивно и в итоге толкнул украинца двумя руками.
«Он мой! У него нет силы, нет мощи, я почувствовал это. Почему он меня толкнул? Потому что боится, я увидел это на 100%. Если хочешь что-то доказать, делай это в ринге, делай это чисто. А он говорит о том, что у меня грязный бокс, но сейчас очевидно, кто из нас грязный боец. Хэйни знает, что будет в ринге, всё понимает. Я не буду останавливаться, буду работать ещё и ещё. Он прекрасно понимает, что это будет очень тяжёлый бой для него», — сказал Ломаченко журналистам после дуэли взглядов.
Поединок Ломаченко с Хэйни пройдёт в ночь на 21 мая.
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