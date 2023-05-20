Хэйни: видели, как я легко оттолкнул Ломаченко? Он совсем мелкий

Американский непобеждённый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории Дэвин Хэйни прокомментировал инцидент на дуэли взглядов с украинцем Василием Ломаченко.
Американец вёл себя агрессивно после взвешивания и в итоге толкнул бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях двумя руками.
«Это только начало. Видели, как я легко оттолкнул его? Он совсем мелкий, так что я собираюсь навязать ему в ринге свою волю и свои правила. Чтобы сделать нужный вес без риска для здоровья, я должен был быть максимально дисциплинированным. И в ночь боя я докажу это. Жду возможности доказать всем, насколько великий боец Дэвин Хэйни. Этот бой раскроет моё величие», — сказал Хэйни после дуэли взглядов.
Поединок Ломаченко с Хэйни пройдёт в ночь на 21 мая.
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