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Хэйни: видели, как я легко оттолкнул Ломаченко? Он совсем мелкий

Хэйни: видели, как я легко оттолкнул Ломаченко? Он совсем мелкий
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Американский непобеждённый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории Дэвин Хэйни прокомментировал инцидент на дуэли взглядов с украинцем Василием Ломаченко.

Американец вёл себя агрессивно после взвешивания и в итоге толкнул бывшего чемпиона мира в трёх весовых категориях двумя руками.

«Это только начало. Видели, как я легко оттолкнул его? Он совсем мелкий, так что я собираюсь навязать ему в ринге свою волю и свои правила. Чтобы сделать нужный вес без риска для здоровья, я должен был быть максимально дисциплинированным. И в ночь боя я докажу это. Жду возможности доказать всем, насколько великий боец Дэвин Хэйни. Этот бой раскроет моё величие», — сказал Хэйни после дуэли взглядов.

Поединок Ломаченко с Хэйни пройдёт в ночь на 21 мая.

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