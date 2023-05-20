Онлайн-трансляция боя Хейни — Ломаченко начнётся примерно в 6:00 мск

21 мая в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank. В главном бою абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (29-0, 15 KO) проведёт защиту против украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).

Василию Ломаченко 35 лет. Украинец дебютировал в профессионалах в 2013 году и впоследствии стал чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг), втором полулёгком (до 59 кг) и лёгком дивизионе.

Девину Хейни 24 года. Американец дебютировал на профессиональном ринге в декабре 2015 года. В сентябре 2019-го Хейни завоевал временный титул WBC, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив единогласным решением австралийца Джорджа Камбососа.

Посмотреть бой Хейни – Ломаченко можно будет на телеканалах ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports, начало – не раньше 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию.