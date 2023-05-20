Хейни — Ломаченко: прямой эфир боя начнётся примерно в 6:00 мск

21 мая в Лас-Вегасе (США) состоится боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank. В главном бою абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американец Девин Хейни (29-0, 15 KO) проведёт защиту титулов против украинца Василия Ломаченко (17-2, 11 KO).
Девину Хейни 24 года. Американец выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В сентябре 2019-го стал временным чемпионом WBC, досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив судейским решением австралийца Джорджа Камбососа.
Василию Ломаченко 35 лет. Украинец дебютировал в качестве профессионала в 2013 году и впоследствии стал чемпионом мира в полулёгком (до 57,2 кг) и втором полулёгком (до 59 кг) дивизионе, а также объединённым чемпионом в лёгком весе.
Трансляцию поединка Хейни – Ломаченко проведут телеканалы ESPN+ (по системе PPV) и Sky Sports, начало – не раньше 6:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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