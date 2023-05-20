Атлетическая комиссия Невады подаст жалобу на Хейни за толчок Ломаченко

Атлетическая комиссия штата Невада подаст жалобу на действия абсолютного чемпиона мира в лёгком весе (до 61,2 кг) американца Девина Хейни, сообщает инсайдер ESPN Майк Коппинджер.
Напомним, Хейни толкнул на церемонии взвешивания украинца Василия Ломаченко, поединок с которым состоится на этих выходных в Лас-Вегасе. Расследование инцидента пройдёт на следующем дисциплинарном заседании Комиссии. О возможных санкциях не сообщается.
Девину Хейни 24 года. Американец выступает на профессиональном ринге с 2015 года. В сентябре 2019-го стал временным чемпионом WBC, досрочно остановив россиянина Заура Абдуллаева, после чего был повышен до статуса полноценного чемпиона. В июне 2022-го объединил все пояса дивизиона, победив судейским решением австралийца Джорджа Камбососа.
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