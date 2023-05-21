Шакур Стивенсон: Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом, он выиграл этот бой

Непобеждённый американский боксёр Шакур Стивенсон высказал недовольство результатом боя его соотечественника Девина Хейни с украинцем Василием Ломаченко.

«Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом, он выиграл этот бой. Он наносил более чёткие удары и контролировал темп боя», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.

Бой за неоспоримое чемпионство продлился все 12 раундов. Хейни был признан победителем единогласным решением судей.

Стивенсон также вызвал Денниса на поединок.

«Давай сделаем это. Я думаю это должен быть следующий наш бой. Я думаю, что он не на моём уровне и я собираюсь доказать это. Он вызвал меня в прошлый раз. Сейчас я тут, а он убежал с ринга. Он испугался, не терпится встретиться с ним», — заявил Стивенсон.