Шакур Стивенсон: Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом, он выиграл этот бой
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Непобеждённый американский боксёр Шакур Стивенсон высказал недовольство результатом боя его соотечественника Девина Хейни с украинцем Василием Ломаченко.
«Ломаченко должен быть неоспоримым чемпионом, он выиграл этот бой. Он наносил более чёткие удары и контролировал темп боя», — приводит слова Стивенсона BoxingScene.
Бой за неоспоримое чемпионство продлился все 12 раундов. Хейни был признан победителем единогласным решением судей.
Стивенсон также вызвал Денниса на поединок.
«Давай сделаем это. Я думаю это должен быть следующий наш бой. Я думаю, что он не на моём уровне и я собираюсь доказать это. Он вызвал меня в прошлый раз. Сейчас я тут, а он убежал с ринга. Он испугался, не терпится встретиться с ним», — заявил Стивенсон.
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