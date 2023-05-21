Судьи украли у Ломаченко победу в бою с Хэйни?

Сегодня, 21 мая в Лас-Вегасе (США) состоялся титульный бой за звание абсолютного чемпиона в лёгком дивизионе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко. Бой продлился все 12 раундов, американец победил единогласным решением судей, что вызвало массовое негодование находящихся на трибуне фанатов.

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Напомним, американец продлил свою беспроигрышную серию до 30 побед, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел уже третье поражение в карьере. Девину Хейни 24 года. Американец выступает на профессиональном ринге с 2015 года.