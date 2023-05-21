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Публика освистала решение судей в бою Ломаченко — Хейни

Публика освистала решение судей в бою Ломаченко — Хейни
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Фанаты выразили бурное несогласие во время объявления результата боя американца Девина Хейни против украинца Василия Ломаченко.

Бой, прошедший сегодняшней ночью в Лас-Вегасе (США), продлился все 12 раундов. Судьи единогласно признали Хейни победителем, тем самым американец стал неоспоримым чемпионом в лёгком дивизионе (до 61,2 кг).

Три судьи дали следующие результаты 12 раундов: 116-112, 115-113 и 115-113. Всё в пользу Хейни.

Когда болельщики узнали результат, они начали недовольно свистеть и гудеть. Как только Ломаченко дали слово — публика разразилась овациями.

Американец продлил свою беспроигрышную серию до 30 побед, 15 из которых закончились нокаутом. Украинец потерпел уже третье поражение в карьере.

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