Ломаченко: не хочу говорить о судьях. Все видели, что произошло

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение в титульном поединке от непобеждённого американца Девина Хейни.

Поединок прошёл в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей. При этом болельщики встретили такое решение неоднозначной реакцией, освистав чемпиона.

«Я не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня. Я показал, что могу боксировать, что я в хорошей форме. Не хочу говорить о судейском решении, мне некомфортно говорить об этом», — сказал Ломаченко после боя.

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед.