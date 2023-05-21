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Ломаченко: не хочу говорить о судьях. Все видели, что произошло

Ломаченко: не хочу говорить о судьях. Все видели, что произошло
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение в титульном поединке от непобеждённого американца Девина Хейни.

Поединок прошёл в ночь на 21 мая в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей. При этом болельщики встретили такое решение неоднозначной реакцией, освистав чемпиона.

«Я не хочу говорить о судейском решении, все люди видели, что произошло сегодня. Я показал, что могу боксировать, что я в хорошей форме. Не хочу говорить о судейском решении, мне некомфортно говорить об этом», — сказал Ломаченко после боя.

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед.

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