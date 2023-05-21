«Он не уровень P4P». Ломаченко категорично высказался о Хейни
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение в титульном поединке от непобеждённого американца Девина Хейни и высказался о своём сопернике.
Поединок прошёл в ночь на 21 мая в рамках большого боксёрского вечера в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам всех 12 раундов. Однако болельщики освистали данное решение.
«До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас — не знаю. Он хороший боец, но он не уровень P4P», — сказал Ломаченко после боя.
Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.
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