«Он не уровень P4P». Ломаченко категорично высказался о Хейни

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко прокомментировал поражение в титульном поединке от непобеждённого американца Девина Хейни и высказался о своём сопернике.

Поединок прошёл в ночь на 21 мая в рамках большого боксёрского вечера в Лас-Вегасе и завершился победой Хейни единогласным решением судей по итогам всех 12 раундов. Однако болельщики освистали данное решение.

«До боя я думал, что он будет лучше, но сейчас — не знаю. Он хороший боец, но он не уровень P4P», — сказал Ломаченко после боя.

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.