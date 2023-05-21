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Ломаченко ответил на вопрос о продолжении карьеры

Ломаченко ответил на вопрос о продолжении карьеры
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Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко после поражения от непобеждённого американского бойца Девина Хейни ответил на вопрос о возможном завершении карьеры.

Поединок с Хейни прошёл в ночь на 21 мая в рамках большого боксёрского вечера в Лас-Вегасе и завершился победой американца единогласным решением судей по итогам всех 12 раундов. Однако болельщики освистали данное решение.

«Я думаю, я показал, что могу быть в боксе. Сейчас я в хорошей форме. И увидимся в следующий раз», — сказал Ломаченко после боя.

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.

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