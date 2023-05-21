Ломаченко не сдержал эмоций и заплакал в раздевалке после поражения от Хейни

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко заплакал после поражения в поединке с абсолютным чемпионом мира в лёгком весе, непобеждённым американцем Девином Хейни.

Бой продлился все 12 раундов и завершился победой американца единогласным решением судей. Двое из них отдали победу Хейни со счётом 115-113, один — 116-112. Девин, таким образом, защитил свои титулы чемпиона.

После боя Ломаченко не смог сдержать эмоций в раздевалке и заплакал.

Слёзы Ломаченко после поражения от Хейни

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.