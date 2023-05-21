«Хочу в свою страну». Ломаченко не стал благодарить и упоминать Украину после боя с Хейни

Украинский боксёр, бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко не стал благодарить и упоминать Украину после поединка с Девином Хейни.

«Хочу поблагодарить отца, менеджера, Андрея, катмена, мою семью, моих друзей. И вам спасибо, ребята, что пришли меня поддержать. Я хочу вернуться в свою страну. Я хочу вернуться к своим соотечественникам и поддерживать свою страну и свою Украинскую православную церковь», — сказал Ломаченко после боя.

Ранее Ломаченко также не стал упоминать Украину перед боем, за что подвергся критике на родине.

Поединок Ломаченко с Хейни продлился все 12 раундов и завершился победой американского боксёра единогласным решением судей. Это решение было встречено свистом болельщиков.