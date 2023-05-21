Хейни объяснил, за счёт чего выиграл у Ломаченко

Американский непобеждённый боксёр, действующий абсолютный чемпион мира в лёгкой весовой категории Девин Хейни рассказал о своей тактике на бой с украинцем Василием Ломаченко.

Бой прошёл в рамках боксёрского вечера в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая и продлился все 12 раундов, по итогам которых судьи единогласно отдали победу Хейни (116-112, 115-113, 115-113).

«Работа по корпусу принесла мне победу, я знал, что должен вкладываться именно в это. Мы просмотрели много видеозаписей с боями Ломаченко и поняли, что он не в восторге от ударов по корпусу, поэтому мы придерживались такой тактики», — приводит слова Хейни ESPN.

Для Ломаченко поражение от Хейни стало третьим в профессиональной карьере. Также в его активе 17 побед. Хейни, в свою очередь, одержал 30-ю победу в 30 поединках на профессиональном ринге.