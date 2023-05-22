«В чём твоя проблема со мной?» Нганну обратился к Дане Уайту после его слов в свой адрес

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу критики своего перехода в промоушен PFL со стороны президента UFC Даны Уайта.

«В чём твоя проблема со мной? Первое. Я завершил свой контракт, стал свободным агентом и решил уйти. Второе. Я ненавижу рисковать? Вот почему я защищал свой титул, будучи травмированным. Третье. Причина, по которой я дрался три раза за три года, заключается в том, что ты хотел контролировать мой контракт. Так что случилось? Я не отказался ни от одного боя за эти три года. В конце концов, мне платят и уважают. Я заключил сделку, которая является справедливой и равноправной для всех сторон. Так почему же ты выступаешь против того, чтобы я был свободен и счастлив?» — написал Нганну.

Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов: