«В чём твоя проблема со мной?» Нганну обратился к Дане Уайту после его слов в свой адрес

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну разместил новый пост у себя в социальных сетях, где высказался по поводу критики своего перехода в промоушен PFL со стороны президента UFC Даны Уайта.
«В чём твоя проблема со мной? Первое. Я завершил свой контракт, стал свободным агентом и решил уйти. Второе. Я ненавижу рисковать? Вот почему я защищал свой титул, будучи травмированным. Третье. Причина, по которой я дрался три раза за три года, заключается в том, что ты хотел контролировать мой контракт. Так что случилось? Я не отказался ни от одного боя за эти три года. В конце концов, мне платят и уважают. Я заключил сделку, которая является справедливой и равноправной для всех сторон. Так почему же ты выступаешь против того, чтобы я был свободен и счастлив?» — написал Нганну.
Фрэнсис Нганну и Криштиану Роналду устроили битву взглядов:
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