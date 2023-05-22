Нганну обратился к Дане Уайту, поставив условие по бою с Джоном Джонсом

Бывший чемпион UFC в тяжёлом весе франко-камерунский боец смешанных единоборств Фрэнсис Нганну выступил с обращением к президенту UFC Дане Уайту, высказавшись на тему потенциального поединка с действующим чемпионом UFC в тяжёлой весовой категории Джоном Джонсом. По словам Нганну, Уайту для организации этого боя нужно обратиться к генеральному директору лиги PFL Питеру Мюррею.
«Если ты вдруг действительно захочешь, чтобы бой с Джоном Джонсом состоялся, обратись к генеральному директору PFL Питеру Мюррею. Место не имеет значения. И кто на самом деле боится? Джон, я или всё-таки ты? Решайся», — написал Нганну на своей странице в социальных сетях.
Напомним, о подписании контракта Нганну с PFL стало известно 16 мая. В рамках соглашения Фрэнсис может принимать участие в боксёрских поединках. Что касается выступления в PFL, то ожидается, что он проведёт свой первый бой в промоушене уже в следующем году (примерно в середине года).
Фрэнсис Нганну тренирует удары ногами после травмы:
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