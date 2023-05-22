Каллум Смит: Бетербиев сильно бьёт, но часто пропускает, ему можно причинить боль

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Каллум Смит высказался о предстоящем поединке с Артуром Бетербиевым, который должен состояться в августе.
«Это бой, которого я хотел, и я верю в победу в этом поединке. Возможность выиграть три титула за вечер для меня очень интересна. Так что с нетерпением жду. Бетербиев — очень хороший боец, я уважаю его. Он великий чемпион, но ему уже 38 лет, его не так трудно ударить. Очевидно, он сам сильно бьёт, но при этом часто пропускает, ему можно причинить боль.
Я уверен в собственных силах. Когда-то я был чемпион мира и лучшим бойцом во втором среднем весе. Я верю, что в полутяжёлом весе стану ещё лучше. Стиль определяет ход боя, и я могу выиграть этот поединок — иначе не стал бы вызывать его. Верю, что сделаю свою работу, заберу пояса и вернусь домой», — сказал Смит в интервью iFL TV.
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