Александр Емельяненко показал кадры с фотосессии перед очередным боем

Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал на своей странице в социальных сетях новый пост, в котором показал кадры с фотосессии к предстоящему турниру «Бойцовский клуб РЕН ТВ».

«Фотосессия для турнира 26 мая», — написал Емельяненко под видео.

Видео можно посмотреть в телеграм-канале Александра Емельяненко

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 26 мая в Москве. Соперником Емельяненко станет блогер и представитель поп-ММА Евгений Ершов.

В последнем поединке 16 декабря прошлого года Александр Емельяненко встречался с другим бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой также проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился все три раунда, по итогам которым победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.