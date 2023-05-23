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Александр Емельяненко: Ершов — слабый или сильный? Время покажет

Александр Емельяненко: Ершов — слабый или сильный? Время покажет
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своего будущего соперника Евгения Ершова.

«Я не делаю разницы между бойцами. Слабый или сильный. Бывает, выходят спортсмены, просят тренера их не бить, они будут драться за второе место. Но я был до последнего сосредоточен и напряжён, чтобы случайно не пропустить. Ершов – слабый или сильный? Время покажет», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции.

Турнир «Бойцовский клуб РЕН ТВ» пройдёт 26 мая в Москве.

В последнем поединке 16 декабря прошлого года Александр Емельяненко встречался с другим бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Бой также проходил в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ» и продлился все три раунда, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Коваленко. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.

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