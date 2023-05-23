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Емельяненко: с Коваленко было очевидно, что победу одержал я. На один удар я отвечал тремя

Емельяненко: с Коваленко было очевидно, что победу одержал я. На один удар я отвечал тремя
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Популярный российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко высказался по поводу своего боя со Святославом Коваленко.

Поединок Александра Емельяненко и Святослава Коваленко на «Бойцовском клубе РЕН ТВ» завершился поражением бойца раздельным решением судей. До этого Емельяненко в сентябре 2022 года проиграл нокаутом на 13-й секунде Вячеславу Дацику.

«Никакой боец не пытается довести до решения судей. Но с Коваленко было очевидно, что победу одержал я. На один удар я отвечал тремя. Не понимаю, почему победу отдали ему. Не знаю, с чем было связано решение», — сказал Александр Емельяненко на пресс-конференции.

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