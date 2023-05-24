Хейни о спорном судейском решении в бою против Ломаченко: люди могут говорить, что хотят

Американский боксёр Девин Хейни прокомментировал общественное недовольство результатом его боя против украинца Василия Ломаченко. Бой закончился победой американца единогласным решением судей.

«В конце концов, люди могут говорить то, что хотят. Судьи приняли единогласное решение, и это вс`, что имеет значение, судьи. И все судьи были единогласны, когда дело дошло до этого решения, так что я добыл победу, а остальное неважно.

Для меня был ключевым не только 12-й раунд, когда я чувствовал, что мне нужно выиграть раунд, чтобы выиграть бой. Я знал, что это будет близкий поединок, поэтому пытался выиграть каждый отрезок», — приводит слова Хейни BoxingScene.

Благодаря победе Хейни стал неоспоримым чемпионом в лёгком дивизионе (до 61,2 кг).