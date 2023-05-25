Ершов не явился на взвешивание перед боем с Александром Емельяненко

Видеоблогер Евгений Ершов не пришёл на официальную церемонию взвешивания перед поединком с Александром Емельяненко. Об этом информирует телеграм-канал «Ушатайка». Чуть позже появилось сообщение, что Ершов просто опаздывает и рисков отмены боя нет.
Напомним, Емельяненко и Ершов сразятся завтра, 26 мая, в рамках «Бойцовского клуба РЕН ТВ».
Александру 41 год. Россиянин не выступал с декабря, когда проиграл по итогам трёх раундов бойцу поп-MMA Святославу Коваленко. В сентябре Емельяненко провёл боксёрский поединок с именитым соотечественником Вячеславом Дациком, уступив ему нокаутом на 13-й секунде. Всего на счету бойца в смешанных единоборствах 28 побед и девять поражений.
Евгений провёл восемь боёв в смешанных единоборствах и одержал в них четыре победы.
Александр Емельяненко провёл «бой с тенью»:
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