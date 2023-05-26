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Александр Емельяненко — Евгений Ершов: во сколько начало боя, где смотреть прямой эфир

Александр Емельяненко — Евгений Ершов: во сколько начало боя, где смотреть прямой эфир
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Сегодня, 26 мая, состоится турнир «Бойцовского клуба РЕН ТВ», в рамках которого сразятся известный боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и видеоблогер Евгений Ершов. Их бой будет соглавным событием спортивного мероприятия.

«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Прямой эфир всего турнира проведёт телеканал РЕН ТВ. Ожидается, что бой Александра и Евгения начнётся не ранее 23:59 мск.

В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

Евгений провёл восемь боёв в смешанных единоборствах и одержал в них четыре победы.

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