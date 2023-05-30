Дана Уайт рассказал, чем интересен поединок Макгрегор – Чендлер

Президент UFC Дана Уайт высказался о предстоящем поединке между бывшим ирландским чемпионом своего промоушена в двух весовых категориях Конором Макгрегором и экс-претендентом на титул UFC, американцем Майклом Чендлером. Сейчас Макгрегор и Чендлер участвуют в реалити-шоу The Ultimate Fighter. По окончании сезона бойцы должны сразиться друг с другом. Точной даты их боя пока нет. Ожидается, что он состоится до конца года.

«Всё проходит гладко. Да, напряжение перед поединком чувствуется, но могу сказать, что между ними обоими существует определённый уровень уважения, что значительно облегчает процесс съёмок. Чендлер против. Макгрегор – действительно интересный бой, который продаёт сам себя», — сказал Уайт на канале TheMacLife в YouTube.

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