Абубакар Нурмагомедов — Элизеу дос Сантос: когда бой, где смотреть прямую трансляцию

В ночь с 3 на 4 июня мск в Лас-Вегасе (США) состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Nights. Участие в спортивном мероприятие примет россиянин Абубакар Нурмагомедов, противостоять которому будет представитель Бразилии Элизеу дос Сантос. Их поединок состоится в рамках предварительного карда турнира. В главном бою вечера сразятся новозеландец Кай-Кара Франс и Амир Альбази (Ирак).
«Чемпионат» будет вести онлайн-трансляцию турнира и событий вокруг него. Кроме того, спортивное шоу покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Также посмотреть весь бойцовский вечер можно на платформе UFC Fight Pass.
Абубакар Нурмагомедов является двоюродным братом бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. В активе Абубакара 21 бой в ММА, в котором он одержал 17 побед, потерпел три поражения, а один поединок с его участием завершился вничью.
На счету дос Сантоса 30 боёв (23 победы – семь поражений).
Главные титульные бои 2023 года в UFC:
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