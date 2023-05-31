Смит: нокаутирую Бетербиева, у меня более крутые боксёрские мозги

Обязательный претендент на титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBC Каллум Смит высказался о предстоящем поединке с российским непобеждённым боксёром, действующим чемпионом мира в полутяжёлом весе по версиям WBO, WBC и IBF Артуром Бетербиевым. Он должен состояться 19 августа.

«Верю, что отправлю Бетербиева в нокаут. Я уверен в своих силах. Разумеется, это не означает, что бой будет лёгкой прогулкой. Как раз наоборот, думаю, он получится тяжёлым. Но уверен, что его можно остановить. Я и раньше видел, что он не раз оказывался потрясён по ходу боёв. И если потрясти его получалось у других, то получится и у меня.

Полагаю, я более последователен и у меня крутые боксёрские мозги и навыки. Нужно будет просто использовать свой потенциал по максимуму. Потому что на таком уровне любая оплошность может дорого обойтись и в итоге стоить победы», — приводит слова Смита Sky Sports.

Артур Бетербиев: когда скучно бегать, смотрю свои бои: