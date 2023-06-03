Роберто Дюран объяснил, почему Ломаченко не победил в бою с Хейни

Бывший чемпион мира в четырёх весовых категориях легендарный панамец Роберто Дюран прокомментировал результат поединка за звание абсолютного чемпиона в лёгком весе (до 61,2 кг) между американцем Девином Хейни и украинцем Василием Ломаченко.

Напомним, бой Хейни и Ломаченко состоялся 21 мая в Лас-Вегасе (США) и завершился победой американца единогласным решением судей (116-112, 115-113, 115-113).

«Я увидел победу Ломаченко. Почему решение было таким? Я не знаю… Не забывайте, Ломаченко находится на спаде, и промоутеры хотят поднять американца. Для этого им нужна победа на Ломой, это поднимет Хейни ещё выше», – приводит слова Дюранта Boxeo de Nocaut Informa.

Ранее в интервью Александр Усик объяснил, почему не посетил поединок Ломаченко и Хейни.