Валентина Шевченко и Жорж Сен-Пьер присутствуют на турнире UFC 289

Сегодня, 11 июня, в Ванкувере (Канада) проходит очередной турнир по смешанным единоборствам UFC 289.
В зале присутствуют экс-чемпионка UFC в наилегчайшем весе (до 57 кг) Валентина Шевченко и бывший канадский боец смешанных единоборств, экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Жорж Сен-Пьер. Бойцы сфотографировались рядом друг с другом в зрительном зале.
Впереди на соревнованиях ожидаются главные бои. Соглавным поединком вечера будет схватка бразильца Чарльза Оливейры с американцем Бенеилом Дариушем. Главным событием вечера станет поединок бразильянки Аманды Нуньес с мексиканкой Ирене Альданой.
Отметим, что победитель боя Оливейра — Дариуш с большой долей вероятности станет следующим соперником Ислама Махачева.
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